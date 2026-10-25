Bentley zaprezentował premierową wersję First Edition nowego elektrycznego SUV-a Torcal. Według Motor1 otrzyma ona najmocniejszy układ napędowy w planowanej gamie — 876 KM i 996 lb-ft, czyli około 1350 Nm, momentu obrotowego. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 261 km/h.

Bentley planuje później zaoferować słabsze wersje Torcala. First Edition będzie faktycznie pełnić rolę, którą w gamie marki tradycyjnie mają odmiany Speed lub Mulliner.

Stylistyka nadwozia

First Edition wyposażono w 22-calowe koła z błyszczącym czarnym wykończeniem i szprychami w kolorze Liquid Silver. Centralne dekielki kół utrzymują emblemat w pionowej pozycji podczas jazdy. Zaciski hamulcowe Mulliner pomalowano na kolor Graphene Grey.

Pakiet Carbon Fiber Styling Specification obejmuje elementy z włókna węglowego przedniego zderzaka, obudowy lusterek, progi boczne i tylny dyfuzor. Na przednim błotniku umieszczono również emblemat First Edition.

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Wnętrze i dodatkowe wyposażenie

Wnętrze Torcala First Edition wyróżnia się ekskluzywnym pikowaniem siedzeń, wstawkami w kształcie jodełek oraz podświetlanymi nakładkami progowymi z oznaczeniem serii. Program personalizacji Colour Specification oferuje dwa zestawienia kolorystyczne od Mullinera, osiem odcieni akcentujących i możliwość dodania trzeciego koloru do wystroju kabiny.

Skórzana tapicerka z kontrastowymi przeszyciami jest dostępna bez dopłaty wraz ze standardowym wykończeniem Gloss Carbon Fibre. Standardowe wyposażenie obejmuje także dywaniki z gęstym włosiem, przednie fotele Wellness oraz pakiet Rear Comfort Seat Specification. Dla dwóch skrajnych tylnych miejsc przewiduje on wentylację i komfortowe zagłówki.

Wśród nowych dla Torcala funkcji znalazły się elektryczne otwieranie przednich i tylnych drzwi oraz dach Frosted Diamond Switchable. System audio Naim for Bentley o mocy 1780 W ma 28 głośników, przetworniki w siedzeniach, głośniki w przednich zagłówkach oraz obsługę Dolby Atmos 7.1.4.

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