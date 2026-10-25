Australijska firma transportowa Wickham Freight Lines otrzymała seryjną elektryczną jednostkę chłodniczą Sunswap Endurance, zasilaną energią słoneczną, do naczepy chłodniczej. Jest to pierwsza taka seryjna jednostka, która rozpoczęła pracę u klienta w Australii, informuje Electrek.

Test na trasie Sydney — Brisbane

Wickham Freight Lines zdecydowała się kupić jednostki po teście na trasie Sydney — Brisbane — Sydney. Łączna długość przejazdu wyniosła 1670 km, a czas prowadzenia pojazdu przekroczył 30 godzin. Po zakończeniu kursu w akumulatorze pozostało ponad 65% jego pojemności.

Dyrektor Wickham Freight Lines Graham Keogh oświadczył, że firma używała jednostki w zwykłym trybie pracy. Jak powiedział, wskaźniki wydajności, niezawodności i oszczędności operacyjnych przekroczyły oczekiwania przewoźnika.

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Alternatywa dla generatorów dieslowskich

Naczepy chłodnicze wykorzystuje się do przewozu świeżych produktów, kwiatów i produktów farmaceutycznych. Takie naczepy często wyposaża się w generatory dieslowskie, które mogą pracować przez całą dobę, także wtedy, gdy ciągnik siodłowy jest elektryczny.

Sunswap Endurance jest przeznaczona do chłodzenia produktów spożywczych i ładunków farmaceutycznych podczas transportu bez użycia paliwa dieslowskiego. Firma Sunswap po raz pierwszy zaprezentowała nową solarną jednostkę chłodniczą na wystawie HVIA TruckShowX w Hunter Valley w maju.

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