澳大利亚运输公司Wickham Freight Lines已为一辆冷藏拖车配备由太阳能供电的量产型Sunswap Endurance电动制冷装置。据Electrek报道，这是首台在澳大利亚与客户投入运行的此类量产装置。

悉尼—布里斯班路线测试

Wickham Freight Lines在悉尼—布里斯班—悉尼路线完成测试后，决定购买这些装置。此次行程总里程为1670公里，驾驶时间超过30小时。行程结束后，电池仍剩余超过65%的容量。

Wickham Freight Lines董事格雷厄姆·基奥表示，公司在正常工作条件下使用了该装置。据他介绍，其性能、可靠性和运营节省均超出承运商预期。

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柴油发电机的替代方案

冷藏拖车用于运输生鲜产品、鲜花和医药产品。这类拖车通常配备柴油发电机，能够全天候运行，包括在牵引车为电动车时。

Sunswap Endurance旨在运输过程中为食品和医药货物制冷，无需使用柴油燃料。Sunswap公司于5月在亨特谷举行的HVIA TruckShowX展会上首次展示了这款新型太阳能制冷装置。

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