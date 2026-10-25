Wickham Freight Lines отримала сонячну холодильну установку для причепа — Electrek

Австралійська транспортна компанія Wickham Freight Lines отримала серійну електричну холодильну установку Sunswap Endurance, що працює на сонячній енергії, для рефрижераторного причепа. Це перша така серійна установка, що почала працювати з клієнтом в Австралії, повідомляє Electrek.

Випробування на маршруті Сідней — Брісбен

Wickham Freight Lines вирішила придбати установки після випробування на маршруті Сідней — Брісбен — Сідней. Загальна протяжність поїздки становила 1670 км, а час керування перевищив 30 годин. Після завершення рейсу в батареї залишалося понад 65% її ємності.

Директор Wickham Freight Lines Грем Кіо заявив, що компанія використовувала установку у звичайному робочому режимі. За його словами, показники продуктивності, надійності та операційної економії перевищили очікування перевізника.

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Альтернатива дизельним генераторам

Рефрижераторні причепи використовують для перевезення свіжих продуктів, квітів і фармацевтичної продукції. Такі причепи часто оснащують дизельними генераторами, які можуть працювати цілодобово, зокрема й тоді, коли тягач є електричним.

Sunswap Endurance призначена для охолодження продуктів і фармацевтичних вантажів під час транспортування без використання дизельного пального. Компанія Sunswap уперше представила нову сонячну холодильну установку на виставці HVIA TruckShowX у Хантер-Веллі в травні.

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