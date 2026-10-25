Wickham Freight Lines получила солнечную холодильную установку для прицепа — Electrek
Австралийская транспортная компания Wickham Freight Lines получила серийную электрическую холодильную установку Sunswap Endurance, работающую на солнечной энергии, для рефрижераторного прицепа. Это первая такая серийная установка, начавшая работать с клиентом в Австралии, сообщает Electrek.
Испытание на маршруте Сидней — Брисбен
Wickham Freight Lines решила приобрести установки после испытания на маршруте Сидней — Брисбен — Сидней. Общая протяженность поездки составила 1670 км, а время вождения превысило 30 часов. После завершения рейса в батарее оставалось более 65% ее емкости.
Директор Wickham Freight Lines Грэм Кио заявил, что компания использовала установку в обычном рабочем режиме. По его словам, показатели производительности, надежности и операционной экономии превысили ожидания перевозчика.
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Альтернатива дизельным генераторам
Рефрижераторные прицепы используют для перевозки свежих продуктов, цветов и фармацевтической продукции. Такие прицепы часто оснащают дизельными генераторами, которые могут работать круглосуточно, в том числе когда тягач является электрическим.
Sunswap Endurance предназначена для охлаждения продуктов и фармацевтических грузов во время транспортировки без использования дизельного топлива. Компания Sunswap впервые представила новую солнечную холодильную установку на выставке HVIA TruckShowX в Хантер-Вэлли в мае.