Jaguar Land Rover отзывает в США 93 997 внедорожников Land Rover Range Rover 2022–2026 модельных годов из-за возможной неисправности камеры заднего вида. Вода может скапливаться возле двери багажника, попадать в корпус камеры и искажать изображение на экране или приводить к тому, что оно не будет отображаться.

Как сообщает Motor1, кампания охватывает определенные автомобили, произведенные с 8 июля 2021 года по 4 июня 2024 года. По данным компании, с августа 2022 года поступило 2295 связанных с проблемой обращений и эксплуатационных сообщений — примерно 2,4% всех автомобилей, которых касается отзыв.

Причина неисправности

Камера заднего вида установлена в отделке двери багажника. В этой зоне недостаточно дренажных отверстий для отвода влаги, поэтому вода может скапливаться и проникать внутрь корпуса устройства. Из-за этого изображение с камеры может не отображаться на сенсорном экране.

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Что сделают дилеры

Дилеры просверлят дополнительные дренажные отверстия в нижней части отделки двери багажника, чтобы предотвратить скопление воды. Они также будут проверять камеры и бесплатно заменять устройства, поврежденные вследствие попадания влаги.

Промежуточные письма владельцам должны начать рассылать 11 декабря 2026 года. После появления деталей для окончательного ремонта компания направит еще одно уведомление. Номер кампании Национального управления безопасности дорожного движения США — 26V678000, внутренний номер Land Rover — D171.

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