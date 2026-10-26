Jaguar Land Rover因可能存在倒车摄像头故障，在美国召回93,997辆2022至2026款Land Rover Range Rover SUV。水可能积聚在尾门附近，进入摄像头外壳并使屏幕上的图像失真，或导致图像无法显示。

据Motor1报道，此次召回涉及部分于2021年7月8日至2024年6月4日期间生产的车辆。该公司称，自2022年8月以来，已收到2,295起与该问题有关的投诉和使用报告——约占所有受此次召回影响车辆的2.4%。

故障原因

倒车摄像头安装在尾门饰板中。该区域用于排出湿气的排水孔不足，因此水可能积聚并进入设备外壳内部。因此，摄像头图像可能无法在触摸屏上显示。

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经销商将采取的措施

经销商将在尾门饰板下部钻设额外的排水孔，以防止积水。他们还将检查摄像头，并免费更换因水分进入而损坏的设备。

预计将于2026年12月11日开始向车主寄送临时通知函。在最终维修所需零件到位后，公司将再发送一份通知。美国国家公路交通安全管理局的活动编号为26V678000，Land Rover内部编号为D171。

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