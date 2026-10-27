中国公司比亚迪推出了第二代Seagull电动掀背车，该车型配备了在时速最高140公里发生爆胎后仍可工作的标配稳定系统。在Ocean系列总经理张卓分享的视频中，车辆在这一速度下爆胎后仍保持在本车道内并停下。

据Electrek报道，新款Seagull在中国的起售价为6.59万元人民币，约合9900美元。在临时Super Trade-In计划下，该车型起售价为6.29万元人民币，约合9500美元。相比之下，第一代电动车的起售价为6.99万元人民币，未计入补贴。

更大的车身和五个座位

新款Seagull长4205毫米、宽1810毫米、高1570毫米，轴距为2650毫米。据该媒体报道，该车型车长增加了425毫米，轴距增加了150毫米。因此，该车现在拥有五个座位，而上一版本为四个座位。

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新增配置包括15.6英寸DiLink 150信息娱乐系统显示屏、前排座椅加热、通风和按摩、氛围灯、50W智能手机无线充电以及独立多连杆后悬架。

电池和动力系统

这款电动车提供容量为30.1千瓦时或39.2千瓦时的磷酸铁锂电池。按CLTC工况计算，其宣称续航里程分别为320公里和420公里。比亚迪还表示，得益于Blade Batteries 2.0和Flash Charging技术，电池可在五分钟内从10%充至70%，并在九分钟内从10%充至97%。

第二代Seagull改为前轮驱动，提供85千瓦或95千瓦电动机，而上一款车型配备55千瓦电动机。在中国，该车型共有五个版本，价格区间为6.59万元至9.99万元人民币。在中国以外，Seagull在欧洲和英国以Dolphin Surf之名销售，在其他市场则以Dolphin Mini之名销售。

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