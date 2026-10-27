Китайская компания BYD представила второе поколение электрического хетчбэка Seagull, получившего штатную систему стабилизации после разрыва шины на скорости до 140 км/ч. На видео, распространенном генеральным менеджером серии Ocean Чжан Чжо, автомобиль после разрыва шины на этой скорости удерживается в своей полосе и останавливается.

Как сообщает Electrek, базовая цена нового Seagull в Китае составляет 65 900 юаней, или около 9 900 долларов. В рамках временной программы Super Trade-In модель предлагается от 62 900 юаней, примерно 9 500 долларов. Для сравнения, первое поколение электромобиля стоило от 69 900 юаней без учета стимулов.

Более крупный кузов и пять мест

Новый Seagull имеет длину 4205 мм, ширину 1810 мм и высоту 1570 мм, а колесная база составляет 2650 мм. По данным издания, модель стала длиннее на 425 мм, а ее колесная база увеличилась на 150 мм. Благодаря этому автомобиль теперь имеет пять мест вместо четырех в предыдущей версии.

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Среди нового оборудования — 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы DiLink 150, подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт и независимая многорычажная задняя подвеска.

Батареи и силовые установки

Электромобиль доступен с литий-железо-фосфатными батареями емкостью 30,1 кВт·ч или 39,2 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу CLTC составляет соответственно 320 и 420 км. BYD также заявляет, что благодаря Blade Batteries 2.0 и технологии Flash Charging батарея может заряжаться с 10% до 70% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут.

Второе поколение Seagull перешло на передний привод и предлагается с электродвигателями мощностью 85 кВт или 95 кВт, тогда как предыдущая модель имела мотор мощностью 55 кВт. В Китае доступны пять версий модели в ценовом диапазоне от 65 900 до 99 900 юаней. За пределами Китая Seagull продается под названием Dolphin Surf в Европе и Великобритании и Dolphin Mini на других рынках.

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