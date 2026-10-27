Chińska firma BYD zaprezentowała drugą generację elektrycznego hatchbacka Seagull, który otrzymał standardowy system stabilizacji po pęknięciu opony przy prędkości do 140 km/h. Na nagraniu udostępnionym przez Zhanga Zhuo, dyrektora generalnego serii Ocean, samochód po pęknięciu opony przy tej prędkości utrzymuje się na swoim pasie i zatrzymuje się.

Jak informuje Electrek, bazowa cena nowego Seagulla w Chinach wynosi 65 900 juanów, czyli około 9 900 dolarów. W ramach tymczasowego programu Super Trade-In model oferowany jest od 62 900 juanów, czyli około 9 500 dolarów. Dla porównania, pierwsza generacja samochodu elektrycznego kosztowała od 69 900 juanów bez uwzględnienia zachęt.

Większe nadwozie i pięć miejsc

Nowy Seagull ma 4205 mm długości, 1810 mm szerokości i 1570 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2650 mm. Według publikacji model stał się dłuższy o 425 mm, a jego rozstaw osi zwiększył się o 150 mm. Dzięki temu samochód ma teraz pięć miejsc zamiast czterech w poprzedniej wersji.

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Wśród nowego wyposażenia są 15,6-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego DiLink 150, podgrzewanie, wentylacja i masaż przednich siedzeń, oświetlenie ambientowe, bezprzewodowe ładowanie smartfona o mocy 50 W oraz niezależne wielowahaczowe tylne zawieszenie.

Baterie i układy napędowe

Samochód elektryczny jest dostępny z bateriami litowo-żelazowo-fosforanowymi o pojemności 30,1 kWh lub 39,2 kWh. Deklarowany zasięg według cyklu CLTC wynosi odpowiednio 320 i 420 km. BYD twierdzi również, że dzięki Blade Batteries 2.0 i technologii Flash Charging bateria może naładować się od 10% do 70% w pięć minut, a od 10% do 97% w dziewięć minut.

Druga generacja Seagulla przeszła na napęd na przednie koła i jest oferowana z silnikami elektrycznymi o mocy 85 kW lub 95 kW, podczas gdy poprzedni model miał silnik o mocy 55 kW. W Chinach dostępnych jest pięć wersji modelu w przedziale cenowym od 65 900 do 99 900 juanów. Poza Chinami Seagull jest sprzedawany jako Dolphin Surf w Europie i Wielkiej Brytanii oraz jako Dolphin Mini na innych rynkach.

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