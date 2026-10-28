在美国拉斯维加斯，阿斯顿·马丁发布了Valhalla Spider，这是中置发动机混合动力超级跑车Valhalla的敞篷版本。该车在Concours at Wynn活动上首次亮相，面向客户的交付计划于2027年第三季度开始，Motor1报道。

1064马力混合动力系统

Valhalla Spider搭载与双门轿跑车相同的混合动力系统：一台4.0升双涡轮增压V8发动机和三台电动机。该系统综合输出功率为1064马力，扭矩为811磅英尺。动力传递至四个车轮。

阿斯顿·马丁表示，Spider的最高时速可达217英里，与双门轿跑车相同。这款超级跑车还配备主动空气动力学系统，旨在确保高速行驶时的稳定性，以及适用于赛道使用的底盘部件。

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两种车顶选择

客户可选择可拆卸织物车顶或可选装的碳纤维硬顶。安装织物车顶时，车辆速度限制为每小时124英里，而硬顶则可使其达到公布的最高速度。

为无车顶驾驶配备了可拆卸导风板，可减少车厢内的气流。该装置可以折叠并存放在车辆的专用储物格中。该车型还对空气动力学系统和稳定系统进行了调整，以适应有车顶和无车顶的驾驶模式。

Valhalla Spider成为阿斯顿·马丁首款采用开放式驾驶舱的量产中置发动机超级跑车。它采用碳纤维结构、向上开启的车门以及标准碳纤维Touring Seat座椅。买家还可为Spider免费选择适用于双门轿跑车的、更具进攻性的碳纤维座椅。该公司尚未公布该车型的价格。

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