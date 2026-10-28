W Las Vegas w Stanach Zjednoczonych Aston Martin zaprezentował Valhallę Spider — otwartą wersję hybrydowego supersamochodu Valhalla z silnikiem umieszczonym centralnie. Samochód zadebiutował podczas wydarzenia Concours at Wynn, a rozpoczęcie dostaw dla klientów zaplanowano na trzeci kwartał 2027 roku, informuje Motor1.

Hybrydowy układ napędowy o mocy 1064 KM

Valhalla Spider jest wyposażona w ten sam hybrydowy układ napędowy co coupe: 4,0-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem i trzy silniki elektryczne. Łączna moc systemu wynosi 1064 KM, a moment obrotowy — 811 funtostóp. Moc jest przekazywana na wszystkie cztery koła.

Według Aston Martin maksymalna prędkość Spidera wynosi 217 mil na godzinę i jest taka sama jak w coupe. Supersamochód ma również aktywną aerodynamikę zaprojektowaną w celu zapewnienia stabilności przy wysokich prędkościach oraz komponenty podwozia do użytku na torze wyścigowym.

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Dwa warianty dachu

Klientom zostanie zaoferowany zdejmowany dach z tkaniny lub opcjonalny twardy dach z włókna węglowego. Z zamontowanym miękkim dachem prędkość samochodu jest ograniczona do 124 mil na godzinę, podczas gdy twardy dach pozwala osiągnąć deklarowane maksimum.

Do jazdy bez dachu przewidziano zdejmowany deflektor wiatru, który zmniejsza przepływ powietrza w kabinie. Można go złożyć i przechowywać w specjalnych schowkach samochodu. Model otrzymał także korekty systemów aerodynamicznych i stabilizacji dla trybów jazdy z dachem i bez niego.

Valhalla Spider stała się pierwszym seryjnym supersamochodem Aston Martin z silnikiem umieszczonym centralnie i otwartym kokpitem. Ma konstrukcję z włókna węglowego, drzwi otwierane do góry oraz standardowe karbonowe fotele Touring Seat. Kupujący mogą również bez dopłaty wybrać dla Spidera bardziej agresywne karbonowe fotele dostępne dla coupe. Firma nie ogłosiła jeszcze ceny modelu.

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