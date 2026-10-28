В Лас-Вегасе, США, Aston Martin представил Valhalla Spider — открытую версию среднемоторного гибридного суперкара Valhalla. Автомобиль дебютировал на мероприятии Concours at Wynn, а начало поставок покупателям запланировано на третий квартал 2027 года, сообщает Motor1.

Гибридная установка мощностью 1064 лошадиные силы

Valhalla Spider оснащен той же гибридной силовой установкой, что и купе: 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и тремя электромоторами. Совокупная мощность системы составляет 1064 лошадиные силы, а крутящий момент — 811 фунт-футов. Мощность передается на все четыре колеса.

По заявлению Aston Martin, максимальная скорость Spider достигает 217 миль в час и соответствует показателю купе. Суперкар также имеет активную аэродинамику, предназначенную для обеспечения устойчивости на высоких скоростях, и компоненты шасси для использования на гоночной трассе.

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Два варианта крыши

Покупателям предложат съемную тканевую крышу или опциональную жесткую крышу из углепластика. С установленным тканевым верхом скорость автомобиля ограничена 124 милями в час, тогда как жесткая крыша позволяет достигать заявленного максимума.

Для поездок без крыши предусмотрен съемный ветрозащитный дефлектор, который уменьшает поток воздуха в салоне. Его можно сложить и хранить в специальных отсеках автомобиля. Модель также получила корректировки аэродинамических систем и систем стабилизации для режимов езды с крышей и без нее.

Valhalla Spider стал первым серийным среднемоторным суперкаром Aston Martin с открытым кокпитом. Он имеет карбоновую конструкцию, двери, открывающиеся вверх, и стандартные карбоновые сиденья Touring Seat. Покупатели также могут без доплаты выбрать для Spider более агрессивные карбоновые сиденья, доступные для купе. Цену модели компания пока не объявила.

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