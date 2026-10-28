BMW Group выполнила миллион автоматизированных перемещений автомобилей без водителей в производственных зонах своих заводов в Германии и Великобритании. Как сообщает Motor1, система Automated Driving In-Plant (AFW) ежедневно совершает около 3500 таких перемещений на предприятиях в Дингольфинге, Лейпциге, Регенсбурге и на заводе Mini в Оксфорде.

Система работает в производственных зонах

BMW запустила технологию AFW в качестве пилотного проекта на заводе в Дингольфинге в 2022 году. Она перемещает готовые автомобили и машины на разных этапах сборки между производственными зонами без человека за рулём. BMW разработала систему совместно со швейцарской компанией Embotech.

Автоматизированные автомобили движутся только в определённых производственных и логистических зонах, а не по дорогам общего пользования. По данным BMW, они реагируют на людей, погрузчики и другие транспортные средства поблизости. Компания также называет свою инфраструктуру LiDAR крупнейшей в Европе.

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Следующим станет завод в США

За последний год система выполнила более 53 тысяч автоматизированных перемещений на заводе Mini в Оксфорде. Это четвёртое предприятие BMW Group, где AFW работает в ежедневном производственном режиме. Система интегрирована с существующими системами управления предприятием, что позволило масштабировать её работу без замедления сборочных линий.

BMW заявляет, что AFW работает круглосуточно с доступностью более 99,5%. Следующей площадкой станет завод BMW Group в Спартанберге, штат Южная Каролина: серийную эксплуатацию системы там планируют начать в 2027 году. Это будет пятый завод с AFW и первый в США. BMW не сообщала, сколько автомобилей система будет перемещать на предприятии в Спартанберге после запуска.

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