BMW集团已在德国和英国工厂的生产区域完成100万次无驾驶员汽车自动转运。据Motor1报道，Automated Driving In-Plant（AFW）系统每天在丁戈尔芬、莱比锡、雷根斯堡的工厂以及牛津Mini工厂完成约3500次此类转运。

该系统在生产区域运行

BMW于2022年在丁戈尔芬工厂将AFW技术作为试点项目启动。该技术可在无人驾驶的情况下，在生产区域之间转运成品车和处于不同装配阶段的车辆。BMW与瑞士公司Embotech共同开发了该系统。

自动化车辆仅在指定的生产和物流区域内行驶，而不在公共道路上行驶。BMW表示，它们会对附近的人员、叉车和其他车辆作出反应。该公司还称其LiDAR基础设施为欧洲最大。

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下一站将是美国工厂

过去一年，该系统在牛津Mini工厂完成了超过5.3万次自动转运。这是BMW集团第四家以日常生产模式运行AFW的企业。该系统与工厂现有管理系统集成，从而能够在不减缓装配线的情况下扩大运行规模。

BMW表示，AFW全天候运行，可用性超过99.5%。下一站将是位于南卡罗来纳州斯帕坦堡的BMW集团工厂：计划于2027年在那里开始该系统的批量运行。这将是第五家配备AFW的工厂，也是美国首家。BMW尚未说明该系统在斯帕坦堡工厂启用后将转运多少辆汽车。

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