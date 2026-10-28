BMW Group wykonała milion zautomatyzowanych przemieszczeń samochodów bez kierowców w strefach produkcyjnych swoich zakładów w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jak podaje Motor1, system Automated Driving In-Plant (AFW) realizuje codziennie około 3500 takich przemieszczeń w zakładach w Dingolfing, Lipsku, Ratyzbonie oraz w fabryce Mini w Oksfordzie.

System działa w strefach produkcyjnych

BMW uruchomiło technologię AFW jako projekt pilotażowy w zakładzie w Dingolfing w 2022 roku. Przemieszcza ona gotowe samochody oraz pojazdy na różnych etapach montażu między strefami produkcyjnymi bez człowieka za kierownicą. BMW opracowało system wspólnie ze szwajcarską firmą Embotech.

Zautomatyzowane pojazdy poruszają się wyłącznie w wyznaczonych strefach produkcyjnych i logistycznych, a nie po drogach publicznych. Według BMW reagują one na ludzi, wózki widłowe i inne pojazdy znajdujące się w pobliżu. Firma określa również swoją infrastrukturę LiDAR jako największą w Europie.

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Następny będzie zakład w USA

W ciągu ostatniego roku system wykonał ponad 53 tysiące zautomatyzowanych przemieszczeń w fabryce Mini w Oksfordzie. Jest to czwarte przedsiębiorstwo BMW Group, w którym AFW działa w codziennym trybie produkcyjnym. System zintegrowano z istniejącymi systemami zarządzania zakładem, co umożliwiło skalowanie jego działania bez spowalniania linii montażowych.

BMW oświadcza, że AFW działa przez całą dobę z dostępnością przekraczającą 99,5%. Następną lokalizacją będzie zakład BMW Group w Spartanburgu w Karolinie Południowej: rozpoczęcie seryjnej eksploatacji systemu planowane jest tam w 2027 roku. Będzie to piąty zakład z AFW i pierwszy w USA. BMW nie podało, ile samochodów system będzie przemieszczał w zakładzie w Spartanburgu po uruchomieniu.

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