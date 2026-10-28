Ford wyprodukował ponad 5 tys. dużych aluminiowych odlewów dla przyszłego średniej wielkości elektrycznego pickupa Fathom. Firma dopracowuje technologię przed planowanym na 2027 rok debiutem modelu, którego cena początkowa wyniesie 28 350 dolarów, informuje Electrek.

Każdy pickup będzie miał dwa takie elementy — dla przedniej i tylnej części konstrukcji. Łącznie mają one zastąpić 146 oddzielnych części. Informację o produkcji ujawnił główny inżynier Forda ds. zaawansowanej architektury pojazdów Wołodymyr Bohaczuk na firmowym blogu From the Road.

Produkcja i kontrole

Odlewy są produkowane w centrum technicznym Forda w Shelbyville, a następnie wysyłane do zakładu montażowego w Louisville w celu testowania procesu produkcyjnego i montażu prototypów. Zakład w Louisville jest przystosowywany do produkcji Fathoma i innych pojazdów na uniwersalnej platformie pojazdów elektrycznych Forda.

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Firma topi aluminiowe wlewki w temperaturze około 700°C i wtryskuje metal do formy przedniej lub tylnej części konstrukcyjnej. Po wyjęciu przez robota odlew jest chłodzony, przycinany i obrabiany na maszynach. Partie są sprawdzane przemysłowym promieniowaniem rentgenowskim pod kątem porów i pustek, mierzone w pomieszczeniu o kontrolowanym klimacie, skanowane powierzchniowo, a próbki są testowane pod względem wytrzymałości i składu chemicznego.

Podejście do dużych odlewów

Ford nie wysyła partii do Louisville, dopóki nie przejdą wszystkich kontroli. Firma pracuje również nad skróceniem czasu cyklu produkcyjnego oraz możliwością modułowej naprawy odlewanych elementów. Wysoki koszt naprawy dużych części odlanych jako jeden element jest jednym z powodów, dla których niektórzy producenci samochodów ostrożnie podchodzą do tego rozwiązania.

Tesla zaczęła stosować odlewanie na dużą skalę w 2020 roku dla tylnej części nadwozia Modelu Y, zastępując jednym elementem 70 części. Ford planuje zastosować duże przednie i tylne odlewy wraz z zaktualizowanym schematem montażu w Louisville. Według szacunków Forda nowa organizacja produkcji może potencjalnie przyspieszyć montaż nawet o 40%, albo o około 15% po ponownym zainwestowaniu części oszczędności w automatyzację i produkcję wewnętrzną.

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