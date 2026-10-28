Ford изготовил более 5 тысяч крупных алюминиевых отливок для будущего среднеразмерного электропикапа Fathom. Компания отрабатывает технологию перед запланированным на 2027 год запуском модели, стартовая цена которой составит 28 350 долларов, сообщает Electrek.

Каждый пикап будет иметь два таких элемента — для передней и задней частей конструкции. Вместе они должны заменить 146 отдельных деталей. Информацию о производстве обнародовал главный инженер Ford по архитектуре передовых конструкций автомобилей Владимир Богачук в блоге компании From the Road.

Производство и проверки

Отливки изготавливают в техническом центре Ford в Шелбивилле, а затем отправляют на сборочный завод в Луисвилле для испытаний производственного процесса и сборки прототипов. Завод в Луисвилле переоснащают для выпуска Fathom и других автомобилей на универсальной платформе электромобилей Ford.

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Компания плавит алюминиевые слитки при температуре около 700 °C и впрыскивает металл в форму передней или задней структурной части. После извлечения роботом отливку охлаждают, обрезают и обрабатывают на станках. Партии проверяют промышленным рентгеном на поры и пустоты, измеряют в помещении с контролируемым климатом, сканируют поверхность, а образцы испытывают на прочность и химический состав.

Подход к крупному литью

Ford не отправляет партии в Луисвилл, пока они не пройдут все проверки. Компания также работает над сокращением продолжительности производственного цикла и возможностью модульного ремонта литых элементов. Высокая стоимость ремонта крупных цельнолитых деталей является одной из причин, по которым некоторые автопроизводители осторожно относятся к такому подходу.

Tesla начала применять масштабное литье в 2020 году для задней части кузова Model Y, заменив одним элементом 70 деталей. Ford планирует использовать передние и задние крупные отливки вместе с обновленной схемой сборки в Луисвилле. По оценке Ford, новая организация производства потенциально может ускорить сборку до 40%, или примерно на 15% после реинвестирования части экономии в автоматизацию и внутреннее производство.

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