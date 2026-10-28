Ford已为即将推出的中型Fathom电动皮卡制造了逾5000个大型铝制铸件。该公司正在完善这项技术，为该车型计划于2027年上市做准备，其起售价为28,350美元，Electrek报道。

每辆皮卡将配备两个这样的部件，分别用于结构的前部和后部。两者合计将取代146个独立零件。Ford先进车辆结构架构首席工程师沃洛迪米尔·博哈丘克在公司From the Road博客上披露了生产信息。

生产与检测

这些铸件在Ford位于谢尔比维尔的技术中心制造，随后被送往路易斯维尔装配厂，用于测试生产流程和组装原型车。路易斯维尔工厂正在改造，以生产Fathom以及其他基于Ford通用电动车平台的车辆。

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该公司将铝锭在约700°C的温度下熔化，并将金属注入前部或后部结构件的模具中。铸件由机器人取出后，会进行冷却、修边和机加工。批次通过工业X射线检查孔隙和空洞，在气候受控的房间内进行测量，扫描表面，样品则接受强度和化学成分测试。

大型铸造方案

Ford不会将批次送往路易斯维尔，直到它们通过所有检测。该公司还在努力缩短生产周期，并实现铸造部件的模块化维修。维修大型一体铸造成型部件的高成本，是一些汽车制造商谨慎采用这一方案的原因之一。

Tesla于2020年开始将大规模铸造用于Model Y车身后部，用一个部件取代了70个零件。Ford计划将大型前部和后部铸件与路易斯维尔更新后的装配方案结合使用。Ford估计，新的生产组织方式有望将装配速度提高最多40%；或者，在将部分节省成本再投资于自动化和内部生产后，提高约15%。

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