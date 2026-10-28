Brytyjska firma Allye Energy rozpoczęła sprzedaż mobilnego urządzenia do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych MEV, wyposażonego w magazyn energii z ponownie wykorzystanych baterii aut elektrycznych. Instalacja może dostarczać do 400 kW mocy i jednocześnie ładować dwa pojazdy, informuje InsideEVs.

Magazyn energii zamiast modernizacji sieci

Urządzenie stopniowo ładuje wbudowane baterie z sieci elektrycznej, gdy jego porty nie są używane. Po podłączeniu samochodu elektrycznego instalacja przekazuje zgromadzoną energię do ładowania. Minimalnie MEV wymaga trójfazowego przyłącza 16-amperowego, przy czym obsługiwane jest przyłącze do 125 A.

System jest dostępny w wersjach z magazynem energii o pojemności 155 lub 232 kWh. Wykorzystuje się w nich pakiety baterii różnych producentów i w różnym wieku. Ładowarka jest kompatybilna z samochodami elektrycznymi o architekturze 400- i 800-woltowej, a także może przekazywać energię elektryczną do kilku dodatkowych modułów ładowania.

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Zastosowanie w bazach

Allye Energy pozycjonuje instalację przede wszystkim dla baz, gdzie zazwyczaj dostępne jest już przemysłowe przyłącze elektryczne. Urządzenie można zainstalować na miejscu i podłączyć przez przemysłowe gniazdo lub na stałe przyłączyć do sieci. W razie potrzeby można je przewieźć do innej lokalizacji.

Firma umieściła jedną z takich ładowarek w bazie przedsiębiorstwa J&M Murdoch w Glasgow. Modernizację sieci elektrycznej dla tego obiektu oszacowano na 300 tys. funtów szterlingów. Zamiast tego przedsiębiorstwo zainstalowało ładowarkę z buforem bateryjnym, która zaczęła działać w ciągu dnia i obecnie dostarcza około 200 kWh energii dziennie.

Ochrona kabli i baterii

Według informacji Allye Energy 95% komponentów instalacji pochodzi z Wielkiej Brytanii, w tym baterie pochodzą z pojazdów zarejestrowanych w kraju. W celu ochrony kabli przewidziano system wykrywania przecięcia, specjalne oznakowanie oraz szybkozłączne zaciski umożliwiające szybką wymianę. Każdy pakiet baterii ma bezpiecznik pirotechniczny, a między pakietami zainstalowano bariery przeciwpożarowe i system wykrywania emisji gazów.

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