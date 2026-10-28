英国 Allye Energy 开始销售400千瓦充电设备——InsideEVs

英国公司 Allye Energy 开始销售 MEV 移动式电动汽车快速充电设备，该设备配备由再利用电动汽车电池制成的储能系统。该装置可输出最高400千瓦功率，并可同时为两辆汽车充电，InsideEVs报道。

以储能替代电网升级

在充电端口未使用时，该设备会从电网逐步为内置电池充电。电动汽车接入后，装置将储存的能量用于充电。MEV 最低需要16安培三相连接，同时支持最高125安培的连接。

该系统提供储能容量为155或232千瓦时的版本。其采用来自不同制造商、使用年限不同的电池组。该充电设备兼容采用400伏和800伏架构的电动汽车，也可向多个额外的充电模块输送电力。

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在车队基地的应用

Allye Energy 将该装置主要定位于车队基地，这些地点通常已具备工业用电连接。该设备可安装在场地内并通过工业插座连接，也可固定接入电网。如有需要，还可运输至其他地点。

该公司在格拉斯哥 J&M Murdoch 企业的车队基地部署了一台此类充电设备。该设施的电网升级费用估计为30万英镑。该企业没有进行升级，而是安装了一台配备电池缓冲器的充电设备，该设备在当天内投入运行，目前每天供应约200千瓦时电能。

电缆和电池保护

据 Allye Energy 介绍，该装置95%的组件由英国供应，其中电池来自在英国注册的车辆。为保护电缆，设备配有切割检测系统、特殊标记以及可快速拆卸的端子，以便迅速更换。每个电池组均配有烟火式保险丝，电池组之间安装了防火隔离屏障和气体释放检测系统。

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