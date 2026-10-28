丰田为SEMA 2026展会打造了Crown Signia GT-S概念车。这是一辆由Toyota Motorsports Garage部门打造的单一车型，配备了降低的悬架、加宽翼子板、后扩散器以及来自雷克萨斯的部件。

该项目以运动旅行车的风格重新诠释了丰田Crown Signia，这款车型在美国市场被定位为SUV。在日本，该车型以Crown Estate之名销售。据Motor1报道，得益于专用MCS绞牙避震器，该概念车的车身降低了近5英寸。

更宽的轮胎和来自雷克萨斯的刹车

该车配备21英寸青铜色HRE合金轮毂和宽度为295毫米的轮胎。丰田称，与标准版Crown Signia相比，轮胎与路面的接触面积增加了20%。车轮后方安装了来自雷克萨斯RX 500h F SPORT的制动卡钳。

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其他改动包括前翼子板通风口、梯形排气管尾嘴、后扩散器和红色徽标。内饰增加了侧向支撑明显的前排座椅，以及带有GT-S标识的红色变速箱换挡杆。

不会量产

丰田没有公布GT-S Concept动力系统的改动，因此没有关于功率提升的数据。这一版本未计划量产：该概念车作为SEMA特别项目打造，使用了未列入原厂设备清单的零部件和配件。

丰田为2027款Crown Signia安排了其他更新。Limited配置将标配Advanced Technology Package，其中包括全景影像系统、变道辅助、交通拥堵辅助和前方交叉交通警示。2.5升、238马力的混合动力系统和全轮驱动将保持不变。

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