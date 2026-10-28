Toyota подготовила для выставки SEMA 2026 концепт Crown Signia GT-S. Это единственный экземпляр модели, созданный подразделением Toyota Motorsports Garage, который получил заниженную подвеску, расширенные крылья, задний диффузор и компоненты от Lexus.

Проект переосмысливает Toyota Crown Signia, которую на американском рынке позиционируют как SUV, в стиле спортивного универсала. В Японии эта модель продается под названием Crown Estate. Как сообщает Motor1, кузов концепта опустили почти на пять дюймов благодаря специальным койловерам MCS.

Более широкие шины и тормоза от Lexus

Автомобиль оснащен 21-дюймовыми легкосплавными колесами HRE бронзового цвета и шинами шириной 295 мм. По утверждению Toyota, площадь контакта шин с дорогой увеличилась на 20% по сравнению со стандартной Crown Signia. За колесами установлены тормозные суппорты от Lexus RX 500h F SPORT.

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Среди других изменений — вентиляционные отверстия в передних крыльях, трапециевидные выхлопные патрубки, задний диффузор и красные шильдики. В интерьере появились передние сиденья с выраженной боковой поддержкой и красный селектор трансмиссии с обозначением GT-S.

Серийного производства не будет

Toyota не сообщала о доработках силовой установки GT-S Concept, поэтому данных об увеличении мощности нет. Серийное производство этой версии не запланировано: концепт создан как специальный проект для SEMA с использованием деталей и аксессуаров, которых нет в заводском перечне оборудования.

Для Crown Signia 2027 модельного года Toyota предусмотрела другие обновления. Комплектация Limited стандартно получит пакет Advanced Technology Package с системой кругового обзора, ассистентом смены полосы, ассистентом движения в пробках и предупреждением о перекрестном движении спереди. Гибридная силовая установка объемом 2,5 литра мощностью 238 л. с. и полный привод останутся без изменений.

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