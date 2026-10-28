Toyota przygotowała na wystawę SEMA 2026 koncept Crown Signia GT-S. To jedyny egzemplarz modelu stworzony przez dział Toyota Motorsports Garage, który otrzymał obniżone zawieszenie, poszerzone błotniki, tylny dyfuzor oraz komponenty Lexusa.

Projekt na nowo interpretuje Toyotę Crown Signia, pozycjonowaną na rynku amerykańskim jako SUV, w stylu sportowego kombi. W Japonii model ten jest sprzedawany pod nazwą Crown Estate. Jak informuje Motor1, nadwozie konceptu obniżono o niemal pięć cali dzięki specjalnym zawieszeniom gwintowanym MCS.

Szersze opony i hamulce od Lexusa

Samochód wyposażono w 21-calowe aluminiowe koła HRE w kolorze brązowym oraz opony o szerokości 295 mm. Według Toyoty powierzchnia styku opon z nawierzchnią wzrosła o 20% w porównaniu ze standardową Crown Signia. Za kołami zamontowano zaciski hamulcowe z Lexusa RX 500h F SPORT.

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Wśród innych zmian są wloty wentylacyjne w przednich błotnikach, trapezoidalne końcówki układu wydechowego, tylny dyfuzor i czerwone emblematy. We wnętrzu pojawiły się przednie fotele z wyraźnym podparciem bocznym oraz czerwony selektor skrzyni biegów z oznaczeniem GT-S.

Produkcji seryjnej nie będzie

Toyota nie informowała o modyfikacjach układu napędowego GT-S Concept, dlatego nie ma danych o wzroście mocy. Produkcja seryjna tej wersji nie jest planowana: koncept stworzono jako specjalny projekt na SEMA z wykorzystaniem części i akcesoriów, których nie ma w fabrycznej liście wyposażenia.

Dla Crown Signia na rok modelowy 2027 Toyota przewidziała inne aktualizacje. Wersja Limited będzie standardowo wyposażona w pakiet Advanced Technology Package z systemem kamer 360 stopni, asystentem zmiany pasa ruchu, asystentem jazdy w korku oraz ostrzeganiem o ruchu poprzecznym z przodu. Hybrydowy układ napędowy o pojemności 2,5 litra i mocy 238 KM oraz napęd na wszystkie koła pozostaną bez zmian.

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