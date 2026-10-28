Producent akumulatorów CATL poinformował o produkcji pilotażowej w pełni półprzewodnikowych ogniw akumulatorowych o pojemności 20 Ah. Firma spodziewa się rozpocząć małoseryjną produkcję takich baterii w 2027 roku, a około 2030 roku przejść do produkcji masowej, informuje Electrek.

Cel — 500 Wh/kg

CATL wykorzystuje stały elektrolit na bazie siarczków. Taki system wyróżnia się wysokim przewodnictwem jonowym i zdolnością do odkształcania, jednak stabilny kontakt między stałymi komponentami baterii nadal pozostaje wyzwaniem technicznym.

Firma oświadczyła, że jej baterie siarczkowe weszły w etap produkcji pilotażowej ogniw o pojemności 20 Ah. Celem CATL jest osiągnięcie gęstości energii na poziomie 500 Wh/kg. W pełni półprzewodnikowe baterie różnią się od baterii półstałych tym, że do transportu jonów litu wykorzystują elektrolit stały, a nie ciekły.

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Ograniczone wolumeny na początku

Prezes i dyrektor generalny CATL Robin Zeng oświadczył w czerwcu, że w skali od jednego do dziewięciu w pełni półprzewodnikowe baterie znajdują się na czwartym poziomie. CATL nadal inwestuje w tę technologię, ale na początkowym etapie spodziewa się ograniczonych wolumenów produkcji.

Inni producenci samochodów i baterii również wskazują rok 2027 jako termin uruchomienia takich technologii. Toyota planuje wypuścić pierwszy samochód elektryczny z w pełni półprzewodnikową baterią w 2027 lub 2028 roku. Samsung SDI zamierza rozpocząć masową produkcję baterii SolidStack w drugiej połowie 2027 roku, a dział FinDreams firmy BYD planuje produkować siarczkowe w pełni półprzewodnikowe baterie w ograniczonych partiach od 2027 roku i zwiększać produkcję do 2030 roku.

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