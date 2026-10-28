Производитель аккумуляторов CATL сообщил о пробном производстве полностью твердотельных аккумуляторных ячеек ёмкостью 20 А·ч. Компания рассчитывает начать мелкосерийный выпуск таких батарей в 2027 году, а примерно в 2030 году перейти к массовому производству, сообщает Electrek.

Цель — 500 Вт·ч/кг

CATL использует твёрдый электролит на основе сульфидов. Такая система отличается высокой ионной проводимостью и способностью к деформации, однако стабильный контакт между твёрдыми компонентами батареи по-прежнему остаётся технической проблемой.

Компания заявила, что её сульфидные батареи перешли к пробному производству ячеек ёмкостью 20 А·ч. Цель CATL — достичь плотности энергии 500 Вт·ч/кг. Полностью твердотельные батареи отличаются от полутвердотельных тем, что для переноса ионов лития используют твёрдый, а не жидкий электролит.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограниченные объёмы на старте

Председатель совета директоров и генеральный директор CATL Робин Цзэн в июне заявлял, что по шкале от одного до девяти полностью твердотельные батареи находятся на четвёртом уровне. CATL продолжает инвестировать в технологию, но на начальном этапе ожидает ограниченных объёмов выпуска.

Другие автопроизводители и производители батарей также называют 2027 год ориентиром для запуска таких технологий. Toyota планирует выпустить первый электромобиль с полностью твердотельной батареей в 2027 или 2028 году. Samsung SDI намерена начать массовое производство батарей SolidStack во второй половине 2027 года, а подразделение FinDreams компании BYD планирует производить сульфидные полностью твердотельные батареи ограниченными партиями с 2027 года и наращивать производство к 2030 году.

Читай нас в