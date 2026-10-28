电池制造商CATL宣布，容量为20Ah的全固态电池电芯已进入试生产阶段。该公司预计于2027年开始小批量生产此类电池，并在2030年前后转入大规模生产，Electrek报道称。

目标：500Wh/kg

CATL使用基于硫化物的固态电解质。这种系统具有高离子电导率和可变形性，但电池固体组件之间保持稳定接触仍然是一项技术挑战。

该公司表示，其硫化物电池已进入容量为20Ah电芯的试生产阶段。CATL的目标是达到500Wh/kg的能量密度。全固态电池与半固态电池的不同之处在于，前者使用固态而非液态电解质来传导锂离子。

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初期产量有限

CATL董事长兼首席执行官曾毓群6月表示，按一至九级的等级划分，全固态电池处于第四级。CATL继续投资这项技术，但预计初期产量将有限。

其他汽车制造商和电池制造商也将2027年作为推出此类技术的目标时间。丰田计划在2027年或2028年推出首款搭载全固态电池的电动汽车。三星SDI计划于2027年下半年开始量产SolidStack电池，而比亚迪旗下FinDreams部门计划从2027年起限量生产硫化物全固态电池，并在2030年前扩大生产。

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