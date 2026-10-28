Mercedes-Benz wprowadza elektryczne doładowanie poza sportowe modele AMG: nowy benzynowy silnik M 252 LS debiutuje w kompaktowym crossoverze GLB 250. Jak podaje Motor1, jednostka napędowa została opracowana na bazie M 252 i wyposażona w elektryczną turbosprężarkę.

Elektryczny napęd turbiny

Silnik elektryczny w systemie może rozpędzać turbinę niezależnie od przepływu spalin. Ma to zapewnić szybszą reakcję na naciśnięcie pedału przyspieszenia oraz zmniejszyć opóźnienie charakterystyczne dla zwykłych silników turbodoładowanych.

Elektryczna turbosprężarka została opracowana z wykorzystaniem doświadczeń programu Mercedesa w Formule 1, przy udziale działu Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Dział zajmuje się projektowaniem i produkcją jednostek napędowych dla zespołu Mercedes-AMG Petronas F1 oraz jego zespołów klienckich.

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Czterocylindrowy silnik rozwija 228 KM, a system elektrycznego doładowania zapewnia dodatkowe 31 KM. Turbina może również odzyskiwać do 2 kW energii ze spalin i przekształcać ją w energię elektryczną. W określonych warunkach energia ta może wystarczyć do zasilania silnika elektrycznego turbosprężarki.

Osiągi GLB 250

W GLB 250 nowy silnik skraca czas przyspieszenia do 100 km/h o jedną dziesiątą sekundy. Emisje CO₂ zmniejszyły się przy tym o około 17%, zauważa Motor1.

Wcześniej elektryczne turbosprężarki stosowano w hipersamochodzie AMG One oraz modelach AMG 43 i 63. Porsche również wykorzystuje tę technologię w modelach 911 GTS i 911 Turbo S. Jednocześnie takie systemy zwiększają koszt, masę i techniczną złożoność samochodu.

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