Двигун Mercedes M 252 LS з електротурбіною дебютує у GLB 250 — Motor1

Mercedes-Benz виводить електричний турбонаддув за межі спортивних моделей AMG: новий бензиновий двигун M 252 LS дебютує у компактному кросовері GLB 250. Як повідомляє Motor1, силовий агрегат створено на базі M 252 та оснащено електричним турбокомпресором.

Електричний привід для турбіни

Електродвигун у системі може розкручувати турбіну незалежно від потоку вихлопних газів. Це має забезпечити швидшу реакцію на натискання педалі акселератора та зменшити затримку, характерну для звичайних турбодвигунів.

Електричний турбокомпресор розробляли з використанням досвіду програми Mercedes у Формулі-1 за участю підрозділу Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Підрозділ займається розробкою та виробництвом силових установок для команди Mercedes-AMG Petronas F1 і її клієнтських команд.

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Чотирициліндровий двигун розвиває 228 к. с., а система електричного турбонаддуву забезпечує додаткові 31 к. с. Турбіна також може рекуперувати до 2 кВт енергії вихлопних газів і перетворювати її на електроенергію. За певних умов цієї енергії може вистачати для живлення електромотора турбокомпресора.

Показники у GLB 250

У GLB 250 новий двигун скорочує час розгону до 100 км/год на одну десяту секунди. Викиди CO₂ при цьому зменшилися приблизно на 17%, зазначає Motor1.

Раніше електричні турбокомпресори застосовували в гіперкарі AMG One та моделях AMG 43 і 63. Porsche також використовує цю технологію в 911 GTS і 911 Turbo S. Водночас такі системи збільшують вартість, масу та технічну складність автомобіля.

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