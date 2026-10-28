搭载电动涡轮的奔驰 M 252 LS 发动机将在 GLB 250 首发——Motor1

梅赛德斯-奔驰正将电动涡轮增压技术扩展至 AMG 运动型车型之外：全新 M 252 LS 汽油发动机将在紧凑型跨界车 GLB 250 上首次亮相。据Motor1报道，该动力总成基于 M 252 打造，并配备电动涡轮增压器。

涡轮的电动驱动

该系统中的电动机可不依赖废气流来驱动涡轮旋转。这应能带来对踩下加速踏板更快的响应，并减少传统涡轮增压发动机常见的迟滞。

这款电动涡轮增压器的研发利用了梅赛德斯一级方程式项目的经验，并有 Mercedes-AMG High Performance Powertrains 部门参与。该部门负责为 Mercedes-AMG Petronas F1 车队及其客户车队开发和生产动力装置。

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这款四缸发动机可输出 228 马力，电动涡轮增压系统则额外提供 31 马力。涡轮还可回收最多 2 千瓦的废气能量，并将其转化为电能。在特定条件下，这些能量可能足以为涡轮增压器的电动机供电。

GLB 250 的表现

在 GLB 250 上，新发动机将 0—100 公里/小时加速时间缩短了十分之一秒。同时，CO₂ 排放量降低了约 17%，Motor1 指出。

此前，电动涡轮增压器曾应用于 AMG One 超级跑车以及 AMG 43 和 63 车型。保时捷也在 911 GTS 和 911 Turbo S 上采用这项技术。与此同时，这类系统会增加汽车的成本、重量和技术复杂性。

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