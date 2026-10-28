本田赛车公司美国分部正在准备一辆1300马力的 Honda Passport Baja Spec 赛车，该车计划于2027年6月在 SCORE Baja 500 赛事上首次亮相。这场比赛将计入本田所瞄准的 SCORE World Desert Championship 积分。

Trophy Truck 级别赛车

据Motor1报道，Passport Baja Spec 专为 Trophy Truck 级别打造，该级别是沙漠赛车的最高组别。这款车的名称取自本田 Passport 双排中型SUV，但它是一款单独设计的赛车。

本田确认 Passport Baja Spec 的功率为1300马力。同时，该公司未披露发动机排量和配置，以及有关变速系统的细节。

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发布与赛事首秀

HRC USA 计划于2026年10月29日在洛杉矶市中心举行的一场封闭活动上发布 Passport Baja Spec。该车的首次公开亮相计划在拉斯维加斯 SEMA 展上进行，展会将于2026年11月3日至6日举行。

两届 Baja 1000 冠军布莱斯·门齐斯将在比赛中驾驶这辆车。该项目还与 Honda Passport TrailSport 的越野定位有关：2027年款车型于2026年9月底开始向经销商供货。

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