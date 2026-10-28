Honda Racing Corporation USA готовит 1300-сильный гоночный автомобиль Honda Passport Baja Spec, который должен дебютировать на SCORE Baja 500 в июне 2027 года. Эта гонка будет идти в зачёт SCORE World Desert Championship, на который ориентируется Honda.

Гоночный автомобиль класса Trophy Truck

Как сообщает Motor1, Passport Baja Spec создали специально для класса Trophy Truck — высшей категории пустынных гонок. Автомобиль получил название от двухрядного среднеразмерного внедорожника Honda Passport, однако это отдельно спроектированная гоночная машина.

Honda подтвердила мощность Passport Baja Spec на уровне 1300 лошадиных сил. При этом компания не раскрыла рабочий объём и конфигурацию двигателя, а также данные о трансмиссии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Презентация и дебют в гонках

HRC USA планирует представить Passport Baja Spec на закрытом мероприятии в центре Лос-Анджелеса 29 октября 2026 года. Первый публичный показ машины запланирован на выставке SEMA в Лас-Вегасе, которая пройдёт с 3 по 6 ноября 2026 года.

За руль автомобиля во время соревнований сядет Брайс Мензис — двукратный победитель Baja 1000. Проект также связан с внедорожным позиционированием Honda Passport TrailSport: версия модели 2027 года начала поступать к дилерам в конце сентября 2026 года.

Читай нас в