В Хьюстоне, США, приложение Tesla Robotaxi не позволяет выбрать некоторые точки посадки в центре города, хотя они расположены в пределах заявленной зоны работы сервиса. Об этом сообщает Electrek со ссылкой на основателя краудсорсингового сервиса Robotaxi Tracker и бывшего сотрудника Tesla Итана Макканну.

После расширения заявленной Tesla геозоны в понедельник ее контур приобрел форму ракеты: территория протянулась от северо-запада округа Харрис до центральной части Хьюстона и Беллера. Макканна опубликовал видео, на котором приложение отклоняет точку посадки в центре города, сообщая о недоступности локации и предлагая выбрать другое место.

Маршрут в обход центра

Макканна назвал хьюстонскую зону наиболее заметным из виденных им случаев, когда границы работы автономного сервиса не совпадают с районами, фактически доступными для заказа. По его мнению, форму геозоны могли выбрать для создания силуэта Starship.

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Он также привел расчет поездки, согласно которому роботакси должно было забрать пассажира в 14:05 в восточной части даунтауна и доставить его к штаб-квартире полиции Хьюстона на Тревис-стрит в 14:48. Эти точки находятся в нескольких кварталах друг от друга, однако предложенный маршрут пролегал через Мидтаун, Музейный район и район Техасского медицинского центра, а затем возвращался на север.

Макканна предположил, что автомобили могут избегать железнодорожных переездов в центре города. В то же время он отметил, что в целом сервис в Хьюстоне произвел на него положительное впечатление благодаря приемлемому времени ожидания и вождению, которое он оценил выше, чем свои недавние поездки Waymo.

Корректировка зоны Waymo

Robotaxi Tracker также скорректировал данные о зоне Waymo в Орландо: ее площадь уменьшили на 10 квадратных миль, или на 8,4%, до 109 квадратных миль. Аэропорт ошибочно попал на опубликованную карту зоны, хотя приложение Waymo еще не позволяло выбрать его в качестве пункта назначения.

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