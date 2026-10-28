W Houston w USA aplikacja Tesla Robotaxi nie pozwala wybrać niektórych punktów odbioru w centrum miasta, choć znajdują się one w granicach deklarowanego obszaru działania usługi. Poinformował o tym Electrek, powołując się na Ethana McCannę, założyciela crowdsourcingowego serwisu Robotaxi Tracker i byłego pracownika Tesli.

Po rozszerzeniu przez Teslę deklarowanej geostrefy w poniedziałek jej zarys przybrał kształt rakiety: obszar rozciągnął się od północno-zachodniej części hrabstwa Harris do centralnej części Houston i Bellaire. McCanna opublikował nagranie, na którym aplikacja odrzuca punkt odbioru w centrum miasta, informując o niedostępności lokalizacji i proponując wybranie innego miejsca.

Trasa omijająca centrum

McCanna nazwał strefę w Houston najbardziej zauważalnym przypadkiem, jaki widział, gdy granice działania autonomicznej usługi nie pokrywają się z obszarami faktycznie dostępnymi do zamówienia. Jego zdaniem kształt geostrefy mógł zostać wybrany, aby utworzyć sylwetkę Starshipa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przytoczył również wycenę przejazdu, zgodnie z którą robotaksówka miała odebrać pasażera o 14:05 we wschodniej części śródmieścia i dowieźć go do siedziby policji Houston przy Travis Street o 14:48. Punkty te znajdują się kilka przecznic od siebie, jednak proponowana trasa prowadziła przez Midtown, Museum District i obszar Texas Medical Center, a następnie wracała na północ.

McCanna przypuścił, że pojazdy mogą unikać przejazdów kolejowych w centrum miasta. Jednocześnie zaznaczył, że usługa w Houston ogólnie zrobiła na nim pozytywne wrażenie dzięki akceptowalnemu czasowi oczekiwania i prowadzeniu, które ocenił wyżej niż podczas swoich niedawnych przejazdów Waymo.

Korekta strefy Waymo

Robotaxi Tracker skorygował również dane dotyczące strefy Waymo w Orlando: jej powierzchnię zmniejszono o 10 mil kwadratowych, czyli o 8,4%, do 109 mil kwadratowych. Lotnisko omyłkowo znalazło się na opublikowanej mapie strefy, choć aplikacja Waymo wciąż nie pozwalała wybrać go jako celu podróży.

Czytaj nas na