Конгрессмен США Грег Ландсман от Демократической партии представил законопроект «Акт о выборе транспортных средств XXI века» (H.R. 10881), предусматривающий восстановление и увеличение федеральных налоговых кредитов для покупателей электромобилей. Документ предлагает кредит до $15 000 на новый электромобиль и до $8 000 — на подержанный, сообщает Electrek.

Что предусматривает законопроект

Ландсман внес H.R. 10881 22 октября. Его передали на рассмотрение трех комитетов Палаты представителей США: по путям и средствам, энергетике и торговле, а также природным ресурсам. По состоянию на момент публикации материала у законопроекта не было ни одного соавтора.

Инициатива удваивает максимальный кредит на новое чистое транспортное средство с $7 500 до $15 000. Для подержанных электромобилей предлагается повысить лимит с $4 000 или 30% цены продажи до $8 000 или 60% стоимости. Документ также предусматривает увеличение налогового кредита на зарядное оборудование с 30% до 50% его стоимости.

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Законопроект отменяет сроки прекращения действия этих льгот, поэтому кредиты на новые и подержанные электромобили и домашние зарядные устройства могли бы действовать без определенной даты окончания. В то же время он сохраняет требования к окончательной сборке автомобиля в Северной Америке, ценовые ограничения и правила в отношении происхождения критически важных минералов и компонентов батарей. Полный кредит в $15 000 могли бы получить только модели, отвечающие обоим требованиям к поставкам.

Ограничения и политические перспективы

Документ также предлагает снизить предельные уровни дохода для получателей кредита на новые электромобили: до $225 000 для супругов, подающих совместную декларацию, $169 000 для глав домохозяйств и $112 500 для отдельных налогоплательщиков. Воспользоваться кредитом можно было бы только один раз: в тексте указано, что лицо, которому разрешался кредит по разделу 30D в любом предыдущем налоговом году, не будет иметь права на новую льготу.

Кроме того, Министерство энергетики США должно было бы в течение пяти лет изучать водителей из числа 10% владельцев легких транспортных средств, потребляющих больше всего бензина, а также доступность зарядных станций на их 100 самых популярных маршрутах. Electrek оценивает перспективы принятия инициативы как низкие, в частности из-за контроля республиканцев над обеими палатами Конгресса и отсутствия соавторов законопроекта.

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