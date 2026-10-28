Amerykański kongresmen Greg Landsman z Partii Demokratycznej przedstawił projekt ustawy „Ustawa o wyborze pojazdów XXI wieku” (H.R. 10881), który przewiduje przywrócenie i zwiększenie federalnych ulg podatkowych dla nabywców pojazdów elektrycznych. Dokument proponuje ulgę do 15 000 dolarów na nowy pojazd elektryczny i do 8 000 dolarów na używany, informuje Electrek.

Co przewiduje projekt ustawy

Landsman wniósł H.R. 10881 22 października. Projekt skierowano do rozpatrzenia przez trzy komisje Izby Reprezentantów USA: Komisję ds. Środków i Sposobów, Energii i Handlu oraz Zasobów Naturalnych. Na moment publikacji materiału projekt nie miał żadnych współautorów.

Inicjatywa podwaja maksymalną ulgę na nowy czysty pojazd z 7 500 do 15 000 dolarów. W przypadku używanych pojazdów elektrycznych proponuje się podniesienie limitu z 4 000 dolarów lub 30% ceny sprzedaży do 8 000 dolarów lub 60% wartości. Dokument przewiduje również zwiększenie ulgi podatkowej na sprzęt do ładowania z 30% do 50% jego kosztu.

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Projekt ustawy znosi terminy wygaśnięcia tych ulg, więc kredyty na nowe i używane pojazdy elektryczne oraz domowe ładowarki mogłyby obowiązywać bez określonej daty zakończenia. Jednocześnie zachowuje wymogi dotyczące końcowego montażu pojazdu w Ameryce Północnej, limity cenowe oraz zasady dotyczące pochodzenia kluczowych minerałów i komponentów baterii. Pełną ulgę w wysokości 15 000 dolarów mogłyby otrzymać wyłącznie modele spełniające oba wymogi dotyczące dostaw.

Ograniczenia i perspektywy polityczne

Dokument proponuje także obniżenie progów dochodowych dla odbiorców ulgi na nowe pojazdy elektryczne: do 225 000 dolarów dla małżeństw składających wspólne zeznanie, 169 000 dolarów dla głów gospodarstw domowych i 112 500 dolarów dla indywidualnych podatników. Z ulgi można byłoby skorzystać tylko raz: w tekście wskazano, że osoba, której przyznano ulgę na podstawie sekcji 30D w dowolnym wcześniejszym roku podatkowym, nie będzie uprawniona do nowej ulgi.

Ponadto Departament Energii USA miałby przez pięć lat badać kierowców spośród 10% właścicieli lekkich pojazdów zużywających najwięcej benzyny oraz dostępność stacji ładowania na ich 100 najpopularniejszych trasach. Electrek ocenia perspektywy uchwalenia inicjatywy jako niskie, w szczególności ze względu na kontrolę Republikanów nad obiema izbami Kongresu i brak współautorów projektu ustawy.

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