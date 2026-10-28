美国民主党国会议员格雷格·兰兹曼提出了《21世纪车辆选择法案》（H.R. 10881），该法案 предусматривает恢复并提高电动车购买者的联邦税收抵免。该文件提议为新电动车提供最高1.5万美元的抵免，为二手电动车提供最高8000美元的抵免，Electrek报道。

法案规定的内容

兰兹曼于10月22日提出H.R. 10881。该法案被提交给美国众议院的三个委员会审议：筹款委员会、能源和商务委员会以及自然资源委员会。截至本文发布时，该法案没有任何共同提案人。

这项倡议将新清洁车辆的最高抵免额从7500美元提高一倍至1.5万美元。对于二手电动车，提议将上限从4000美元或销售价格的30%提高至8000美元或价值的60%。该文件还规定，将充电设备的税收抵免从其成本的30%提高至50%。

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该法案取消了这些优惠的到期时间，因此新车和二手电动车以及家用充电器的抵免可在没有明确截止日期的情况下继续有效。同时，它保留了车辆必须在北美完成最终组装的要求、价格上限以及关于关键矿产和电池组件来源的规定。只有同时满足两项供应要求的车型才能获得全额1.5万美元抵免。

限制与政治前景

该文件还提议降低新电动车抵免领取者的收入门槛：共同报税的已婚夫妇为22.5万美元，户主为16.9万美元，个人纳税人为11.25万美元。该抵免只能使用一次：文本指出，在任何此前纳税年度获准依据第30D条获得抵免的人，将无资格获得新的优惠。

此外，美国能源部将在五年内研究轻型车辆车主中汽油消耗量最高的10%人群中的驾驶员，以及他们最常使用的100条路线上的充电站可用情况。Electrek认为，该倡议获通过的前景较低，尤其是因为共和党控制着国会两院，并且该法案没有共同提案人。

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