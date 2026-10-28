Конгресмен США Грег Ландсман запропонував пільгу до $15 000 на електромобілі — Electrek

Конгресмен США Грег Ландсман від Демократичної партії подав законопроєкт «Акт про вибір транспортних засобів XXI століття» (H.R. 10881), який передбачає відновлення та збільшення федеральних податкових кредитів для покупців електромобілів. Документ пропонує кредит до $15 000 на новий електромобіль і до $8 000 — на вживаний, повідомляє Electrek.

Що передбачає законопроєкт

Ландсман вніс H.R. 10881 22 жовтня. Його передали на розгляд трьох комітетів Палати представників США: з питань шляхів і засобів, енергетики та торгівлі, а також природних ресурсів. Станом на час публікації матеріалу законопроєкт не мав жодного співавтора.

Ініціатива подвоює максимальний кредит на новий чистий транспортний засіб із $7 500 до $15 000. Для вживаних електромобілів пропонується підвищити ліміт із $4 000 або 30% ціни продажу до $8 000 або 60% вартості. Також документ передбачає збільшення податкового кредиту на зарядне обладнання з 30% до 50% його вартості.

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Законопроєкт скасовує строки припинення цих пільг, тож кредити на нові й уживані електромобілі та домашні зарядні пристрої могли б діяти без визначеної дати завершення. Водночас він зберігає вимоги щодо фінального складання автомобіля у Північній Америці, цінові обмеження та правила щодо походження критично важливих мінералів і компонентів батарей. Повний кредит у $15 000 могли б отримати лише моделі, які виконують обидві вимоги щодо постачання.

Обмеження та політичні перспективи

Документ також пропонує знизити граничні рівні доходу для отримувачів кредиту на нові електромобілі: до $225 000 для подружжя, яке подає спільну декларацію, $169 000 для голів домогосподарств і $112 500 для окремих платників податків. Скористатися кредитом можна було б лише один раз: у тексті зазначено, що особа, якій дозволяли кредит за розділом 30D у будь-якому попередньому податковому році, не матиме права на нову пільгу.

Крім того, Міністерство енергетики США мало б протягом п’яти років вивчати водіїв із 10% власників легких транспортних засобів, які споживають найбільше бензину, та доступність зарядних станцій на їхніх 100 найпопулярніших маршрутах. Electrek оцінює перспективи ухвалення ініціативи як низькі, зокрема через контроль республіканців над обома палатами Конгресу та відсутність співавторів законопроєкту.

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