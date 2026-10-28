Tesla показала интерфейс нового Roadster в стиле 1980-х — Motor1

Tesla продемонстрировала пользовательский интерфейс Roadster нового поколения, получивший графику в стиле 1980-х: красные элементы на чёрном фоне и большой набор данных о работе автомобиля. Экран ориентирован, в частности, на трековый режим, сообщает Motor1.

Данные для трекового режима

На экране телеметрии отображаются температура батареи и электродвигателей, состояние аэродинамических систем, баланс тормозов и аэродинамики, а также время прохождения круга. Среди показателей есть статус вентилятора, который в продемонстрированном режиме установлен на Max Grip.

Короткое видео также показывает меню управления внешним освещением, мультимедийной системой и другими настройками автомобиля. В частности, водитель может отдельно включать аэродинамические элементы за задними крыльями, которые отводят воздух под высоким давлением от передних колёс.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подвеска и система ускорения

Через сенсорный экран можно управлять вентиляционными отверстиями капота, уменьшать дорожный просвет и выбирать отдельные аэродинамические параметры. Анимированное изображение Roadster на дисплее меняется в соответствии с выбранными настройками.

Интерфейс также содержит индикаторы систем booster и thruster в нижней части экрана трекового режима. В видео не показали, каким образом будет активироваться эта система. Tesla предлагает версию Roadster с холодногазовыми двигателями, которые, по данным компании, обеспечивают дополнительный импульс в течение пяти секунд и требуют до шести часов для повторного заполнения.

По заявлению Tesla, Roadster Thrust должен ускоряться от 0 до 60 миль в час менее чем за 0,9 секунды. Версия Roadster Rocket, доступная только по приглашениям, по утверждению производителя, сможет сделать это за 0,59 секунды и достичь максимальной скорости 330 миль в час. Для серийной модели Tesla ориентируется на 214 миль в час. Компания также заявляет, что планирует начать производство Roadster в 2027 году.

Читай нас в