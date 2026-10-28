Tesla pokazała interfejs nowego Roadstera w stylu lat 80. — Motor1

Tesla zaprezentowała interfejs użytkownika Roadstera nowej generacji, który otrzymał grafikę w stylu lat 80.: czerwone elementy na czarnym tle oraz duży zestaw danych dotyczących działania samochodu. Ekran jest ukierunkowany w szczególności na tryb torowy, informuje Motor1.

Dane dla trybu torowego

Na ekranie telemetrii wyświetlane są temperatura baterii i silników elektrycznych, stan systemów aerodynamicznych, balans hamulców i aerodynamiki, a także czas okrążenia. Wśród wskaźników znajduje się status wentylatora, który w zaprezentowanym trybie ustawiono na Max Grip.

Krótkie nagranie pokazuje również menu sterowania oświetleniem zewnętrznym, systemem multimedialnym i innymi ustawieniami samochodu. W szczególności kierowca może osobno włączać elementy aerodynamiczne za tylnymi błotnikami, które odprowadzają powietrze pod wysokim ciśnieniem od przednich kół.

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Zawieszenie i system przyspieszenia

Za pomocą ekranu dotykowego można sterować otworami wentylacyjnymi maski, zmniejszać prześwit i wybierać poszczególne parametry aerodynamiczne. Animowany obraz Roadstera na wyświetlaczu zmienia się zgodnie z wybranymi ustawieniami.

Interfejs zawiera również wskaźniki systemów booster i thruster w dolnej części ekranu trybu torowego. W nagraniu nie pokazano, w jaki sposób system ten będzie aktywowany. Tesla oferuje wersję Roadstera z silnikami na zimny gaz, które według firmy zapewniają dodatkowy ciąg przez pięć sekund i wymagają do sześciu godzin na ponowne napełnienie.

Według deklaracji Tesli Roadster Thrust ma przyspieszać od 0 do 60 mil na godzinę w mniej niż 0,9 sekundy. Dostępna wyłącznie na zaproszenie wersja Roadster Rocket, według producenta, będzie mogła osiągnąć to w 0,59 sekundy i rozwinąć maksymalną prędkość 330 mil na godzinę. W przypadku modelu seryjnego Tesla celuje w 214 mil na godzinę. Firma deklaruje również, że planuje rozpocząć produkcję Roadstera w 2027 roku.

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