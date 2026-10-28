特斯拉展示新款Roadster的20世纪80年代风格界面——Motor1

特斯拉展示了新一代Roadster的用户界面，其采用20世纪80年代风格的图形：黑色背景上的红色元素，以及大量关于车辆运行的数据。该屏幕尤其面向赛道模式，Motor1报道。

赛道模式数据

遥测屏幕显示电池和电动机温度、空气动力学系统状态、制动与空气动力学平衡，以及单圈时间。指标中包括风扇状态，在演示模式中其被设为Max Grip。

一段短视频还展示了用于控制外部照明、多媒体系统及其他车辆设置的菜单。特别是，驾驶员可以单独开启后翼子板后方的空气动力学部件，这些部件将高压空气从前轮处导离。

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悬架与加速系统

可通过触摸屏控制引擎盖通风口、降低离地间隙并选择单独的空气动力学参数。显示屏上的Roadster动画图像会根据所选设置变化。

该界面还在赛道模式屏幕底部包含booster和thruster系统的指示器。视频没有展示该系统将如何激活。特斯拉提供配备冷气体推进器的Roadster版本，据该公司称，其可在五秒内提供额外推力，并且重新充填最多需要六小时。

特斯拉表示，Roadster Thrust应能在不到0.9秒内从0加速至每小时60英里。制造商称，仅限受邀购买的Roadster Rocket版本能够在0.59秒内完成这一加速，并达到每小时330英里的最高速度。对于量产车型，特斯拉的目标是每小时214英里。该公司还表示，计划于2027年开始生产Roadster。

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