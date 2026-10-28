Tesla начала нанимать сотрудников во Вьетнаме — Electrek

Tesla начала набор сотрудников во Вьетнаме, где планирует работать на рынке, лидером которого является местный производитель электромобилей VinFast. Рекрутер Tesla Рики Ип сообщил в социальной сети X, что компания «официально приходит во Вьетнам» и ищет новых сотрудников, сообщает Electrek.

Компания открыла пять вакансий: менеджера по продажам, менеджера по сервису, HR-бизнес-партнера, менеджера по закупкам и специалиста по развитию зарядных проектов. Последняя должность связана с развитием зарядной инфраструктуры.

Регистрация компании в Хошимине

11 сентября Tesla зарегистрировала в Хошимине компанию Tesla Motors Vietnam LLC с уставным капиталом около 77,7 млрд донгов, или примерно 3 млн долларов. Среди заявленных направлений ее деятельности — импорт автомобилей, оптовая и розничная торговля. Tesla ранее не комментировала регистрацию этой структуры.

В материале отмечается, что Tesla уже применяла подобную стратегию в Юго-Восточной Азии. В Таиланде компания начала активно нанимать персонал в сентябре 2022 года, а заказы на автомобили открыла через три месяца. На Филиппинах набор сотрудников начался в сентябре 2024 года, а выход на рынок состоялся в начале 2025 года.

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Конкуренция с VinFast

На вьетнамском автомобильном рынке Tesla будет конкурировать прежде всего с VinFast. За первые девять месяцев 2026 года VinFast поставила во Вьетнаме 177 697 автомобилей при общем объеме рынка около 495 тыс. машин. Это составляет около 36% всех продаж новых автомобилей в стране, включая модели с двигателями внутреннего сгорания.

По данным Electrek, VinFast за этот период опередила по продажам Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Kia вместе взятые. В сентябре доля бренда на рынке составляла 37,7%. Самым популярным автомобилем в стране в этом году стала компактная электрическая модель VinFast VF 3, стартовая цена которой составляла менее 13 тыс. долларов.

VinFast производит автомобили в Хайфоне, тогда как Tesla, вероятно, придется импортировать машины. В то же время Вьетнам продлил до конца 2030 года освобождение электромобилей от регистрационного сбора; эта льгота распространяется и на импортируемые электрокары.

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