Tesla почала наймати працівників у В’єтнамі — Electrek

Tesla розпочала набір працівників у В’єтнамі, де планує працювати на ринку, лідером якого є місцевий виробник електромобілів VinFast. Рекрутер Tesla Рікі Іп повідомив у соцмережі X, що компанія «офіційно приходить до В’єтнаму» та шукає нових співробітників, повідомляє Electrek.

Компанія відкрила п’ять вакансій: менеджера з продажу, менеджера з сервісу, HR-бізнес-партнера, менеджера із закупівель і фахівця з розвитку зарядних проєктів. Остання посада пов’язана з розвитком зарядної інфраструктури.

Реєстрація компанії в Хошиміні

11 вересня Tesla зареєструвала в Хошиміні компанію Tesla Motors Vietnam LLC зі статутним капіталом близько 77,7 млрд донгів, або приблизно 3 млн доларів. Серед заявлених напрямів її діяльності — імпорт автомобілів, оптова та роздрібна торгівля. Tesla раніше не коментувала реєстрацію цієї структури.

У матеріалі зазначається, що Tesla вже застосовувала подібну стратегію в Південно-Східній Азії. У Таїланді компанія почала активно наймати персонал у вересні 2022 року, а замовлення на автомобілі відкрила через три місяці. На Філіппінах набір працівників розпочався у вересні 2024 року, а вихід на ринок відбувся на початку 2025-го.

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Конкуренція з VinFast

На в’єтнамському автомобільному ринку Tesla конкуруватиме насамперед із VinFast. За перші дев’ять місяців 2026 року VinFast поставила у В’єтнамі 177 697 автомобілів із загального обсягу ринку приблизно у 495 тисяч машин. Це становить близько 36% усіх продажів нових автомобілів у країні, включно з моделями з двигунами внутрішнього згоряння.

За даними Electrek, VinFast за цей період випередила за продажами Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Ford і Kia разом. У вересні частка бренду на ринку становила 37,7%. Найпопулярнішим автомобілем у країні цього року стала компактна електрична модель VinFast VF 3, стартова ціна якої становила менш ніж 13 тисяч доларів.

VinFast виробляє автомобілі в Хайфоні, тоді як Tesla, ймовірно, доведеться імпортувати машини. Водночас В’єтнам продовжив до кінця 2030 року звільнення електромобілів від реєстраційного збору; ця пільга поширюється і на імпортовані електрокари.

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