Electrek：特斯拉开始在越南招聘员工

特斯拉已开始在越南招聘员工，计划进入由当地电动汽车制造商VinFast主导的市场。特斯拉招聘人员Ricky Ip在社交平台X上表示，公司“正式进入越南”，并正在寻找新员工，Electrek报道称。

该公司开放了五个职位：销售经理、服务经理、人力资源业务伙伴、采购经理以及充电项目开发专员。最后一个职位与充电基础设施的发展有关。

在胡志明市注册公司

9月11日，特斯拉在胡志明市注册了Tesla Motors Vietnam LLC，注册资本约为777亿越南盾，约合300万美元。其申报的经营范围包括汽车进口、批发和零售贸易。特斯拉此前未对该实体的注册发表评论。

报道指出，特斯拉此前已在东南亚采取过类似策略。在泰国，该公司于2022年9月开始积极招聘员工，并在三个月后开放汽车订购。在菲律宾，招聘于2024年9月开始，而进入市场则发生在2025年初。

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与VinFast的竞争

在越南汽车市场，特斯拉将主要与VinFast竞争。2026年前九个月，VinFast在越南交付了177,697辆汽车，而整个市场的总量约为49.5万辆。这相当于该国所有新车销量的约36%，其中包括配备内燃机的车型。

据Electrek数据，VinFast在此期间的销量超过了丰田、现代、三菱、福特和起亚的总和。9月，该品牌的市场份额为37.7%。今年该国最受欢迎的汽车是紧凑型电动车VinFast VF 3，其起售价低于1.3万美元。

VinFast在海防生产汽车，而特斯拉可能将不得不进口车辆。与此同时，越南将电动汽车免缴注册费的政策延长至2030年底；该优惠也适用于进口电动汽车。

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