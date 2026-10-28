欧盟电动汽车销量超过汽油和柴油车——InsideEVs

第三季度，欧盟国家售出710,580辆纯电动汽车。这一数字高于汽油和柴油车型的合计销量，后者为655,540辆。

电动汽车销量超过汽油和柴油车

据InsideEVs报道，相关数据由研究和气候组织Transport & Environment公布。该组织估算，欧盟在该季度购买了约492,930辆汽油车和162,610辆柴油车。

欧盟27个国家中有13个国家的电动汽车销量创下历史新高。在10个国家，纯电动汽车成为新车中最受欢迎的动力类型。

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市场动态各不相同

根据Transport & Environment的互动地图，挪威新车市场中电动汽车的占比达到97.9%。瑞典和荷兰的表现也很高。在法国、德国、比利时、英国、葡萄牙和爱尔兰，电动汽车在新车销售中的占比超过25%。

在克罗地亚，电动汽车在新车市场中的份额为4.2%。与此同时，当地电动汽车销量自2025年以来增长了244%，而仅配备内燃机的汽车销量下降了19%。

混合动力汽车仍领先于纯电动车型：第三季度售出892,380辆。混合动力汽车与电动汽车的销量差距约为18万辆。

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