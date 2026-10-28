У ЄС електромобілів продали більше, ніж бензинових і дизельних авто — InsideEVs

У третьому кварталі в країнах Європейського Союзу продали 710 580 повністю електричних автомобілів. Це більше, ніж сукупні продажі бензинових і дизельних моделей, які становили 655 540 одиниць.

Електромобілі випередили бензинові та дизельні авто

Як повідомляє InsideEVs, дані оприлюднила дослідницька та кліматична організація Transport & Environment. За її підрахунками, протягом кварталу в ЄС придбали близько 492 930 бензинових автомобілів і 162 610 дизельних.

У 13 із 27 країн ЄС зафіксували найвищий в історії рівень продажу електромобілів. У десяти країнах повністю електричні машини стали найпопулярнішим типом силової установки серед нових автомобілів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Різна динаміка ринків

За даними інтерактивної карти Transport & Environment, частка електромобілів на ринку нових авто в Норвегії сягнула 97,9%. Високі показники також мають Швеція та Нідерланди. У Франції, Німеччині, Бельгії, Великій Британії, Португалії та Ірландії частка електромобілів серед нових продажів перевищила 25%.

У Хорватії частка електричних автомобілів на ринку нових машин становить 4,2%. Водночас продажі електромобілів там зросли на 244% з 2025 року, тоді як продажі автомобілів лише з двигунами внутрішнього згоряння зменшилися на 19%.

Гібриди все ще випереджають повністю електричні моделі: у третьому кварталі їх продали 892 380. Різниця між продажами гібридів та електромобілів становила приблизно 180 тисяч автомобілів.

Читай нас у