В третьем квартале в странах Европейского союза продали 710 580 полностью электрических автомобилей. Это больше, чем совокупные продажи бензиновых и дизельных моделей, составившие 655 540 единиц.

Электромобили опередили бензиновые и дизельные авто

Как сообщает InsideEVs, данные обнародовала исследовательская и климатическая организация Transport & Environment. По ее подсчетам, в течение квартала в ЕС приобрели около 492 930 бензиновых автомобилей и 162 610 дизельных.

В 13 из 27 стран ЕС зафиксировали самый высокий в истории уровень продаж электромобилей. В десяти странах полностью электрические машины стали самым популярным типом силовой установки среди новых автомобилей.

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Разная динамика рынков

Согласно интерактивной карте Transport & Environment, доля электромобилей на рынке новых автомобилей в Норвегии достигла 97,9%. Высокие показатели также у Швеции и Нидерландов. Во Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Португалии и Ирландии доля электромобилей среди новых продаж превысила 25%.

В Хорватии доля электрических автомобилей на рынке новых машин составляет 4,2%. В то же время продажи электромобилей там выросли на 244% с 2025 года, тогда как продажи автомобилей только с двигателями внутреннего сгорания снизились на 19%.

Гибриды по-прежнему опережают полностью электрические модели: в третьем квартале их продали 892 380. Разница между продажами гибридов и электромобилей составила примерно 180 тысяч автомобилей.

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