W trzecim kwartale w krajach Unii Europejskiej sprzedano 710 580 w pełni elektrycznych samochodów. To więcej niż łączna sprzedaż modeli benzynowych i z silnikiem Diesla, która wyniosła 655 540 sztuk.

Samochody elektryczne wyprzedziły auta benzynowe i diesle

Jak informuje InsideEVs, dane opublikowała organizacja badawcza i klimatyczna Transport & Environment. Według jej wyliczeń w ciągu kwartału w UE kupiono około 492 930 samochodów benzynowych i 162 610 diesli.

W 13 z 27 krajów UE odnotowano najwyższy w historii poziom sprzedaży samochodów elektrycznych. W dziesięciu krajach w pełni elektryczne auta stały się najpopularniejszym rodzajem napędu wśród nowych samochodów.

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Zróżnicowana dynamika rynków

Według interaktywnej mapy Transport & Environment udział pojazdów elektrycznych na rynku nowych samochodów w Norwegii osiągnął 97,9%. Wysokie wskaźniki odnotowano także w Szwecji i Holandii. We Francji, Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Irlandii udział samochodów elektrycznych wśród nowych sprzedaży przekroczył 25%.

W Chorwacji udział samochodów elektrycznych na rynku nowych aut wynosi 4,2%. Jednocześnie sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła tam o 244% od 2025 roku, podczas gdy sprzedaż samochodów napędzanych wyłącznie silnikami spalinowymi spadła o 19%.

Hybrydy nadal wyprzedzają modele w pełni elektryczne: w trzecim kwartale sprzedano ich 892 380. Różnica między sprzedażą hybryd a samochodów elektrycznych wyniosła około 180 tys. aut.

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