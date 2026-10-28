Tesla rozpoczęła rekrutację pracowników w Wietnamie, gdzie planuje działać na rynku, którego liderem jest lokalny producent samochodów elektrycznych VinFast. Rekruter Tesli Ricky Ip poinformował w serwisie społecznościowym X, że firma „oficjalnie wchodzi do Wietnamu” i szuka nowych pracowników, podaje Electrek.

Firma otworzyła pięć wakatów: menedżera sprzedaży, menedżera serwisu, partnera biznesowego HR, menedżera ds. zakupów oraz specjalisty ds. rozwoju projektów ładowania. Ostatnie stanowisko jest związane z rozwojem infrastruktury ładowania.

Rejestracja spółki w Ho Chi Minh

11 września Tesla zarejestrowała w Ho Chi Minh spółkę Tesla Motors Vietnam LLC z kapitałem zakładowym wynoszącym około 77,7 mld dongów, czyli około 3 mln dolarów. Wśród deklarowanych obszarów działalności są import samochodów, handel hurtowy i detaliczny. Tesla wcześniej nie komentowała rejestracji tego podmiotu.

W materiale zaznaczono, że Tesla stosowała już podobną strategię w Azji Południowo-Wschodniej. W Tajlandii firma rozpoczęła aktywną rekrutację we wrześniu 2022 roku, a zamówienia na samochody otworzyła trzy miesiące później. Na Filipinach rekrutacja pracowników rozpoczęła się we wrześniu 2024 roku, a wejście na rynek nastąpiło na początku 2025 roku.

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Konkurencja z VinFast

Na wietnamskim rynku motoryzacyjnym Tesla będzie konkurować przede wszystkim z VinFast. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku VinFast dostarczył w Wietnamie 177 697 samochodów przy łącznym wolumenie rynku wynoszącym około 495 tys. pojazdów. Stanowi to około 36% wszystkich sprzedaży nowych samochodów w kraju, w tym modeli z silnikami spalinowymi.

Według Electrek VinFast w tym okresie wyprzedził pod względem sprzedaży łącznie Toyotę, Hyundaia, Mitsubishi, Forda i Kię. We wrześniu udział marki w rynku wynosił 37,7%. Najpopularniejszym samochodem w kraju w tym roku był kompaktowy elektryczny model VinFast VF 3, którego cena początkowa wynosiła mniej niż 13 tys. dolarów.

VinFast produkuje samochody w Hajfongu, podczas gdy Tesla prawdopodobnie będzie musiała importować auta. Jednocześnie Wietnam przedłużył do końca 2030 roku zwolnienie pojazdów elektrycznych z opłaty rejestracyjnej; ulga ta obejmuje również importowane samochody elektryczne.

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