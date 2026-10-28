Honda Racing Corporation USA przygotowuje 1300-konny samochód wyścigowy Honda Passport Baja Spec, który ma zadebiutować podczas SCORE Baja 500 w czerwcu 2027 roku. Wyścig będzie zaliczany do SCORE World Desert Championship, na który ukierunkowana jest Honda.

Samochód wyścigowy klasy Trophy Truck

Jak informuje Motor1, Passport Baja Spec stworzono specjalnie dla klasy Trophy Truck — najwyższej kategorii wyścigów pustynnych. Samochód zapożyczył nazwę od średniej wielkości, dwurzędowego SUV-a Honda Passport, jednak jest to osobno zaprojektowana maszyna wyścigowa.

Honda potwierdziła moc Passport Baja Spec na poziomie 1300 koni mechanicznych. Jednocześnie firma nie ujawniła pojemności skokowej i konfiguracji silnika ani danych dotyczących przekładni.

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Prezentacja i debiut w wyścigach

HRC USA planuje zaprezentować Passport Baja Spec podczas zamkniętego wydarzenia w centrum Los Angeles 29 października 2026 roku. Pierwszy publiczny pokaz samochodu zaplanowano na targach SEMA w Las Vegas, które potrwają od 3 do 6 listopada 2026 roku.

Za kierownicą samochodu podczas zawodów zasiądzie Bryce Menzies — dwukrotny zwycięzca Baja 1000. Projekt jest również związany z terenowym pozycjonowaniem Honda Passport TrailSport: wersja modelu na 2027 rok zaczęła trafiać do dealerów pod koniec września 2026 roku.

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